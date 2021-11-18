Москва, 18 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 18 ноября перечислил 10 распространённых заблуждений в отношении коронавируса и вакцин он него:

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

Что КОВИД рано или поздно уйдёт навсегда. Что легкое течение КОВИД (КОВИД-ОРЗ) надо лечить лекарствами. Что все те проблемы со здоровьем, которые возникли после перенесённого КОВИД или вакцины — следствие болезни или вакцинации. «После» — не значит «из-за». Что вакцина от КОВИД содержит коронавирус в том или ином виде. Что от вакцины можно заразиться КОВИД. Что вакцина после введения долгое время «живет» в нашем организме (от неё и следа нет через несколько дней, ее дело запустить процесс формирования антител). Что вакцина защищает на 100%. Что возле введения вакцины защитный эффект наступает сразу. Что эффект от вакцины сохраняется надолго. Что вакцина может вызвать обострение хронического заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 ноября в 85 регионах России выявлено 37 374 новых случая коронавируса. Зафиксирован 1 251 летальный исход. Полностью выздоровели ещё 36 414 человек.

Ранее поясняя, почему привитые от коронавируса всё равно заболевают, Мясников отметил нехватку сроков для формирования иммунитета.

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