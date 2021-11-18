Мясников назвал 10 заблуждений о вакцинах и COVID-19
Москва, 18 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 18 ноября перечислил 10 распространённых заблуждений в отношении коронавируса и вакцин он него:
(сс) Dmitry Rozhkov
Александр Мясников
- Что КОВИД рано или поздно уйдёт навсегда.
- Что легкое течение КОВИД (КОВИД-ОРЗ) надо лечить лекарствами.
- Что все те проблемы со здоровьем, которые возникли после перенесённого КОВИД или вакцины — следствие болезни или вакцинации. «После» — не значит «из-за».
- Что вакцина от КОВИД содержит коронавирус в том или ином виде.
- Что от вакцины можно заразиться КОВИД.
- Что вакцина после введения долгое время «живет» в нашем организме (от неё и следа нет через несколько дней, ее дело запустить процесс формирования антител).
- Что вакцина защищает на 100%.
- Что возле введения вакцины защитный эффект наступает сразу.
- Что эффект от вакцины сохраняется надолго.
- Что вакцина может вызвать обострение хронического заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, на 18 ноября в 85 регионах России выявлено 37 374 новых случая коронавируса. Зафиксирован 1 251 летальный исход. Полностью выздоровели ещё 36 414 человек.
Ранее поясняя, почему привитые от коронавируса всё равно заболевают, Мясников отметил нехватку сроков для формирования иммунитета.
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