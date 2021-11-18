Уфа, , 12:37 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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В новой редакции документа указано, что в Башкирии с 1 декабря текущего года при заселении в гостиницы нужно будет предъявлять сертификат о получении прививки от COVID-19, справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе либо справки о наличии медицинских противопоказаний к этой прививке, которая должна будет предъявляться с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Кроме этого, документом также допускается увеличение количества зрителей матчей Континентальной хоккейной лиги, Российской футбольной Премьер-Лиги и других матчей чемпионатов России среди профессиональных команд и других официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от вместимости закрытого помещения, в котором они проходят.

При этом допускать на матчи будут только тех зрителей, у которых имеется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или справка о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе. У работников, которые обеспечивают вышеуказанные мероприятия должны быть в наличие эти же документы.

Министерство спорта Башкирии после получения заявки от организаторов принимает решение о возможности проведения мероприятия по согласованию с главным государственным санитарным врачом по региону. Организаторы должны обеспечить контроль за соблюдением этих требований.