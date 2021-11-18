Воронеж, 18 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Семь стационаров в Воронежской области свернули коронавирусные койки, данные опубликовал 18 ноября департамент здравоохранения региона.

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«Закрыты койки в ВОКОБ, ВГБ №16, ВГКБ №11, ВГКБ №20, ВРД №2, ВОКПТД, Нижнедевицкой РБ», — уточнили в депздраве.

Всего на 09:00 18 ноября в регионе действовало 6 170 коек для лечения пациентов с коронавирусом (6 450 коек действовало сутками ранее), койки развернуты в 52 медучреждениях. В настоящее время в стационарах остаются 4 496 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе наблюдается постепенный спад заболеваемости COVID-19, хотя показатели по-прежнему остаются высокими — за последние сутки выявлено 746 новых носителей инфекции, растёт и число жертв ковида.