Москва, , 12:30 — REGNUM Процесс восстановления экономики России несет в себе ряд рисков. Об этом 18 ноября заявила глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как выздоровление человека после COVID-19», — сказала Набиуллина.

По её словам, в обоих случаях, когда худшее позади, хочется не обращать внимания на оставшемся неприятные симптомы, однако реальная угроза здоровья все равно остается.

«И для нашей экономики такой тревожный симптом — ускорившаяся инфляция. Этот симптом нельзя игнорировать поэтому мы ужесточаем политику после мягкой денежно-кредитной политики. В 2020 году, когда пандемия остановила целые сектора экономики, мы радикально и быстро снижали ключевую ставку», — отметила глава Центробанка.

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