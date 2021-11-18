Оренбург, , 12:26 — REGNUM В Оренбургской области продолжает снижаться суточный показатель выявляемых носителей коронавируса. По состоянию на 18 ноября зафиксировано 390 новых заражений, что на один меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии общее число зарегистрированных заражений достигло 96 610. На 100 тыс. населения приходится 4929,28 факта заболевания.

Оправились от болезни 81 528 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 2 954 оренбуржца. За последние стуки от COVID-19 умерли 19 человек.