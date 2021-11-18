Омск, , 12:25 — REGNUM Ещё 594 носителя коронавируса выявлено в Омской области, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в министерстве здравоохранения региона. Из них в стационары попали 142 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии в Омской области подтверждено 107 513 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 83 212 человек. За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 505 фамилиями.

Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 12 жителей Омской области. За всё время в регионе скончался 2661 ковид-пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Омской области было выявлено 592 носителя коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области расширят коечный фонд для пациентов с COVID-19