Казань, , 12:27 — REGNUM В Татарии сотрудники полиции задержали жителя Ижевска, пытавшегося провести крупную партию героина. По информации МВД по РТ, на стационарном посту полиции инспекторы дорожно-патрульной службы для проверки документов остановили автомобиль «Лада Ларгус» под управлением жителя Уфы, занимающегося междугородними перевозками. Одним из пассажиров был 22-летний ижевчанин.

Наркотики Don Hankins

При виде полицейских молодой человек периодически осматривался и прятал свою спортивную сумку. При досмотре мужчины и его личных вещей был обнаружен сверток, обмотанный скотчем. Экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством — героин, общей массой 291 грамм.

Задержанный утверждает, что забрал наркотики в тайниковой закладке в Москве, координаты которой он получил в одном из мессенждеров. Сверток мужчина должен был доставить в Ижевск.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии под капотом автомобиля «Чери» под управлением 25-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья изъяли сверток с героином общей массой около 500 грамм.

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