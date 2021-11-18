Новосибирск, , 12:24 — REGNUM В Новосибирской области за последние сутки от коронавируса вакцинировались более 23 тысяч человек. Это абсолютный суточный рекорд, сообщили в региональном минздраве.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Продолжаем массовую вакцинацию. Привито первым компонентом уже более 1 млн 88 тысяч жителей Новосибирской области, завершили полный курс 895 592 человека. За вчерашний день — абсолютный рекорд количества вакцинированных жителей. Мы привили 23 166 человек, из них первым компонентом — 15 148. Вакцина регулярно поступает и распределяется по медицинским учреждениям», — прокомментировал министр здравоохранения области Константин Хальзов.

В общей сложности в настоящее время в регионе на 92 пунктах вакцинации открыто 144 кабинета вакцинации, 85 в городе и 59 в области.