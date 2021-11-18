Дабл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Кливленд»
Нью-Йорк, США, 18 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:99.
(сс) Erik Drost
«Бруклин Нетс»
Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, на счету которого дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.
В составе «Кливленда» защитник Рики Рубио набрал 25 очков.
«Бруклин» одержал 11-ю победу в 16 матчах сезона. «Кливленд» потерпел седьмое поражение в 16 играх.
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