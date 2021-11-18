Чита, , 12:20 — REGNUM В Забайкальском крае выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства. Об этом 18 ноября сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Карикатура о безработице из чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

По фактам мошенничества при получении выплат на данный момент возбуждено 60 уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ, в суды направлены иски о взыскании незаконно полученного пособия.

Всего прокурорами в Дальневосточном федеральном округе выявлено более трех тыс. нарушений законодательства о занятости, по актам прокурорского реагирования 647 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Вместе с тем, неблагоприятная ситуация в сфере занятости складывается в Бурятии, где уровень безработицы составил 9,4%, в трудоустройстве нуждаются более 40 тыс. человек, Забайкальском крае — 9,1% (47,6 тыс. чел.), Якутии — 6,6% (32,9 тыс. чел.). На их долю приходится более половины всех безработных в округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2021 года власти Забайкальского края заявили о снижении численности безработных граждан. В частности, отмечалось, что с начала 2021 года в регионе было трудоустроено 13 609 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель увеличился в 1,6 раза (2020 год — 8 014 человека).

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