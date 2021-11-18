Прокуратура заинтересовалась мнимыми безработными в Забайкалье
Чита, 18 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Забайкальском крае выявлено свыше 80 случаев получения гражданами пособий по безработице при наличии официального трудоустройства. Об этом 18 ноября сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
По фактам мошенничества при получении выплат на данный момент возбуждено 60 уголовных дел по ст. 159.2 УК РФ, в суды направлены иски о взыскании незаконно полученного пособия.
Всего прокурорами в Дальневосточном федеральном округе выявлено более трех тыс. нарушений законодательства о занятости, по актам прокурорского реагирования 647 виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Вместе с тем, неблагоприятная ситуация в сфере занятости складывается в Бурятии, где уровень безработицы составил 9,4%, в трудоустройстве нуждаются более 40 тыс. человек, Забайкальском крае — 9,1% (47,6 тыс. чел.), Якутии — 6,6% (32,9 тыс. чел.). На их долю приходится более половины всех безработных в округе.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2021 года власти Забайкальского края заявили о снижении численности безработных граждан. В частности, отмечалось, что с начала 2021 года в регионе было трудоустроено 13 609 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, этот показатель увеличился в 1,6 раза (2020 год — 8 014 человека).
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