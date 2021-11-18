Москва, , 12:45 — REGNUM В рамках программы «Медицинская наука для человека» в России стартует генетическая паспортизация новорожденных. Об этом во время совещания 17 ноября 2021 года Владимиру Путину заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. ИА REGNUM выяснило некоторые детали этого проекта и схожих с ним.

Генетический код U.S. Department of Energy Human Genome Program

Мурашко отметил, что среди прорывных вещей с генетическими технологиями — вакцина «Спутник V», а ещё две вакцины с аналогичным принципом действия проходят доклинические испытания.

Он же уточнил, что с 2021 года в России начнут проводить неонатальный (то есть новорожденным) скрининг на врождённые и наследственные заболевания. По словам министра, уже готова нормативно-правовая база и в проект бюджета включено до 36 нозологий. Обещал министр здравоохранения и орфанную аптеку для лечения редких болезней.

Примечательно: среди крупных поставщиков Минздрава России по орфанным препаратам на сегодня можно назвать фирму «Нанолек», акционер которой — кипрская компания «Нанолек Холдинг Лимитед», а бенефициарами являются депутат Заксобрания Кировской области шестого созыва Михаил Некрасов, бывший замминистра торговли и промышленности РФ при Викторе Христенко — Андрей Реус и Владимир Христенко — сын того самого теперь уже бывшего министра и по совместительству пасынок вице-премьера Татьяны Голиковой. Последняя является главой штаба по борьбе с коронавирусом в России.

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Что представляет собой генетическая паспортизация, о которой говорил министр и которую, по его словам, активно поддерживает Татьяна Голикова? Это полное исследование генотипа человека, в данном случае только появившегося на свет. Из этого исследования можно будет узнать о предрасположенности к заболеваниям и возможным аллергиям на лекарства. А тут всё просто: зная заболевание, можно заранее предложить и лекарственные препараты.

О подобных генетических паспортах в России было заявлено еще весной 2021 года. Это следовало из указа «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года. Одна из задач — «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения».

Сама же программа «Медицинская наука для человека», куда входит генетическая паспортизация новорождённых, фигурирует в перечне инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, принятом 6 октября 2021 года правительством Михаила Мишустина. Анонсируя проект в телеграм-канале правительства, авторы отметили, что к 2030 году в РФ должны появиться как минимум десять клеточных продуктов (лекарств), в составе которых находятся выращенные клетки человека, не менее 50 персонализированных тест-систем и по меньшей мере пять генно-терапевтических медпрепаратов, влияющих на структуру ДНК.