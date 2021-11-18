Милуоки, США, , 12:19 — REGNUM «Милуоки Бакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:102.

Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, на счету которого 47 очков.

В составе «Лейкерс» защитник Тэйлен Хортон-Такер сделал дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

«Милуоки» одержал седьмую победу в 15 матчах сезона. «Лейкерс» потерпели восьмое поражение в 15 играх.

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