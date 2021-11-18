Кострома, 18 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Администрация Костромы направила уведомление о расторжении контрактов на строительство двух детских садов и реконструкцию дополнительного корпуса школы № 30. Об этом говорится в официальном ответе, полученном ИА REGNUM от мэрии.

Ирина Назарова Заброшенная стройплощадка на территории бывшей станции юных натуралистов

Напомним, детские сады на 280 мест должны были появиться на улице Студенческий проезд и в посёлке Волжский к 1 декабря 2021 года. Ресурсный центр естественно-научного образования на территории бывшей станции юннатов с музеем растений, живым уголком и лабораторией для практических работ имел тот же срок сдачи.

Средства на строительство и реконструкцию в размере 538 млн рублей были выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография» а также из Резервного фонда Президента РФ.

В настоящее время готовность детсада в Заволжье составляет 55%. Рабочие смонтировали коробку здания, установили окна и кровлю, кирпичные перегородки, системы отопления, частично выполнили отделочные работы. Детский сад в посёлке Волжский готов на 40%. Контракт по дополнительному корпусу школы No 30 исполнен на 1% — подрядчик огородил площадку и вырыл котлован для будущего здания.

Исполнителями работ выступали ООО «НОВОТЕК» из Вологды и производственно-коммерческая фирма «НОВОТЕК» из Москвы. По мнению администрации, отставание от графиков связано с «ненадлежащей организацией строительного процесса со стороны подрядчиков». В настоящее время чиновники готовят новую конкурсную документацию и готовятся провести новые аукционы по выбору исполнителей для достройки объектов. Ответа на уведомления мэрии о расторжении действующих контрактов от подрядчиков пока не получено.

Отметим, что, кроме детского сада в посёлке Волжском, ООО ПФК «НОВАТЕК» занимается благоустройством парка «Центральный» в Костроме. Стоимость работ составляет более 124 млн рублей.