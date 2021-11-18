Улан-Удэ, 18 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В октябре 2021 года потребительских цен по Бурятии составил 101,1%. Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 1,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Отопление с помощью дров

Лидером по росту цен остаются дрова, которые за месяц подорожали ещё на 16,1%. Из стройматериалов наиболее сильно подскочили в цене кирпичи и доска обрезная — на 20,9% и 6,4% соответственно. Кроме того, в октябре стали дороже туалетное мыло (+7%), туалетная бумага (+6%), шкафы (+6%) и так далее.

«Одновременно снизились цены на подгузники детские бумажные (памперсы) на 8,3%, щетку зубную — на 5,1%, порошок стиральный — на 0,4%», — добавили в службе статистики.

Как сообщалоИА REGNUM, власти республики считают, что в росте цен на дрова ответственны спекулянты и перекупщики.

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