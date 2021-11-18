Оренбург, , 12:19 — REGNUM В Оренбурге в отношении двух мужчин, снятых с авиарейса Оренбург — Москва, возбудили административные производства. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

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В ведомстве отметили, что утром 18 ноября в дежурную часть Линейного отделения полиции в аэропорту Оренбурга поступила информация о двух дебоширах на боту самолета рейса Оренбург — Москва. Прибыв на место происшествия сотрудники транспортной полиции задержали двух оренбуржцев, которые, которые, судя по внешним признакам, находились в состоянии алкогольного опьянения, в салоне самолета вели себя вызывающе и грубо выражались. На требование полицейских прекратить противоправное деяние, нарушители не реагировали.

Оба пассажира были доставлены в помещение линейного отделения. Мужчины отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении дебоширов составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей»).

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