Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Ещё 643 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 ноября. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (194), Таганроге и Шахтах (по 31), Волгодонске (30), Аксайском (19) районе, Новочеркасске и Азовском (по 15), Красносулинском (14), Миллеровском (13), Мясниковском (12), Белокалитвинском и Зимовниковском (по 11) районах. Почти 23% заразившихся — люди старше 66 лет, более 7,5% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 167 740 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 142 629 пациентов.

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