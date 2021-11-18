Челябинск, 18 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Челябинской области 48-летнего гражданина Казахстана осудили за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Суд

Приговор вынес облсуд. По данным следствия, иностранец и его соучастник переместили через границу почти 3 кг наркотика. Они собирались продавать этот товар, но были пойманы.

Суд назначил подсудимому 12 лет заключения. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.