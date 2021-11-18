Майами, США, , 12:14 — REGNUM «Майами Хит» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:98.

Баскетбольный клуб «Майами Хит» Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Пеликанс» защитник Никил Александер-Уолкер набрал 24 очка.

«Майами» одержал 10-ю победу в 15 матчах сезона. «Пеликанс» потерпели 14-е поражение в 16 играх.

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