Вашингтон, , 12:14 — REGNUM Огромное количество данных о своих пользователях собирает соцсеть Facebook, которая также контролирует эту информацию и доступ к ней. Об этом 18 ноября заявил основатель социальной сети MeWe Марк Вайнштейн в интервью «Ленте.ру».

Facebook (сс) Book Catalog

Как отметил создатель MeWe, число пользователей Facebook составляет около 3 млрд и соцсеть знает о них очень многое, к примеру, данные об их религиозных предпочтениях, финансовом положении, политических взглядах, сексуальной ориентации и др.

Также Вайнштейн добавил, что есть много примеров того, как Facebook злоупотребляет своей властью и уточнил, что именно из-за этого пользователи указанной соцсети, по его мнению, находятся в опасности.

«Допустим, вы принадлежите к меньшинству в какой-то стране. Правительство решило, что это меньшинство ему не нравится. Они могут узнать о вас вообще все. Это опасно для всего мира», — сказал он.

Кроме этого, создатель MeWe указал, что в результате такого подхода Facebook ее пользователи лишены права свободу мнения и пояснил, что в настоящее время последняя соцсеть стала экономической системой, живущей за счет пользовательских данных и предоставления доступа к ним правительствам. При этом Вайнштейн пояснил, что в результате власти оказались способны манипулировать мнениями неугодных людей, подавлять их и наносить им вред.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соучредитель портала Джавад Карим заявил, что YouTube может существенно потерять популярность из-за отсутствия публичного отображения дизлайков.