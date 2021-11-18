Путятинский район, 18 ноября 2021, 12:18 — REGNUM Культурный центр неподалеку от дома режиссёра Андрея Тарковского планируют создать в Рязанской области. Об этом губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи проинформировал министра культуры РФ Ольгу Любимову, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.
Власти начали разработку многофункционального центра «Тарковский». Предполагается, что в нём будут действовать творческие лаборатории.
До пандемии в Мясном регулярно проводились мастер-классы и другие мероприятия в рамках Тарковских чтений.
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