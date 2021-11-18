Путятинский район, Рязанская область, 18 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Культурный центр неподалеку от дома режиссёра Андрея Тарковского планируют создать в Рязанской области. Об этом губернатор Николай Любимов в ходе рабочей встречи проинформировал министра культуры РФ Ольгу Любимову, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе правительства региона.

Андрей Тарковский

Власти начали разработку многофункционального центра «Тарковский». Предполагается, что в нём будут действовать творческие лаборатории.

«В посёлке Мясной Путятинского района была сделана дача по проекту Андрея Тарковского. Сегодня в доме сохранилось всё, как было при нём. Мы находимся в постоянном контакте с сыном режиссёра Андреем Андреевичем, он приезжает туда и поддерживает этот проект», — сказал Николай Любимов.

До пандемии в Мясном регулярно проводились мастер-классы и другие мероприятия в рамках Тарковских чтений.