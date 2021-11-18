Джакарта, 18 ноября 2021, 12:12 — REGNUM Власти Индонезии введут ограничения по коронавирусу на рождественские праздники и Новый год, сообщает Kompas.
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Увеличение мобильности населения может вызвать появление третьей волны пандемии в Индонезии.
Правительство Индонезии ужесточит санитарный протокол и введет запрет на проведение фейерверков.
Ограничения начнут действовать с 24 декабря 2021 года и продлятся до 2 января 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом.
Подробнее в материале: В Индонезии за сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом