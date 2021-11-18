Москва, , 12:12 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 94 жителя Москвы. Об этом 18 ноября сообщили в столичном оперштабе.

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Днём ранее скончались 96 человек. С начала пандемии ушли из жизни в результате заболевания коронавирусной инфекцией 33 067 жителей Москвы, проинформировали в штабе. За сутки выздоровели более 7,2 тыс. ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 4062 заражения коронавирусом.