Сухум, 18 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Производители хлебобулочных изделий в Абхазии направили в адрес правительства республики предложение поднять цены на хлеб до 28 рублей. Об этом в эфире Абхазского телевидения сообщила член Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

«Если раньше производство было нерентабельным, то сегодня уже столкнулись с такой ситуацией, что мы идем на убытки. При таких условиях ни один предприниматель работать не будет», — сказала Чантурия.

Она отметила, что подорожало сырьё, производство и транспортные расходы. Также на «ничтожные» зарплаты трудно найти квалифицированный персонал. По словам Чантурия, если власти не разрешат повысить цены на хлеб, то предприятия будут вынуждены остановиться.

Напомним, последний раз цены на хлеб в Абхазии поднимали в 2019 году. Тогда стоимость буханки выросла с 20,5 до 24 рублей.