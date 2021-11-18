Краснодар, , 12:11 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 819 случаев заражения коронавирусом, в том числе 75 случаев — у детей, сообщили в региональном оперативном штабе 18 ноября. На Кубани продолжается рост заболеваемости — накануне, 17 ноября, сообщалось о 719 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Краснодаре заболели ещё 363 человека, в Новороссийске — 67, в Сочи — 66. В общей сложности новые случаи заражения выявлены в 34 муниципалитетах Кубани.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае выявлены 88 934 носителя коронавируса, в числе заболевших — 6 605 детей. Выздоровели 60 735 пациентов, 8 249 человек спасти не смогли.

На 18 ноября в больницах региона с подозрением на коронавирус находятся 5880 человек, у 3186 диагноз подтверждён. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 124 пациента, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — восемь.