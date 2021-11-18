Чита, , 12:10 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края обнародовала судебный приговор и подробности уголовного дела по факту растрела двоих жителей Читы. Как сообщает пресс-служба ведомства, причиной стала громкая музыка.

Убийство mosaic36

Суд установил, что в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по ул. Горького, д. 30 г. Читы злоумышленник вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвел три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину.

Первый выстрел пришелся и третий выстрелы пришлись в левую часть груди и лицо мужчине, второй — в область шеи женщины.

От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи.

Мотивом совершенного преступления стало недовольство владельца ружья громкой музыкой из салона автомашина в ночное время.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, утро 6 июля ознаменовалось трагедией в Чите. Примерно в 4:00 по местному времени поступило сообщение о выстрелах и обнаружении трупа женщины с огнестрельными ранениями.

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