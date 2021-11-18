Скопье, , 12:18 — REGNUM Лидер самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християн Мицкоски 17 ноября выступил с пресс-конференцией и заявил, что «на этот раз Европа должна обратиться к народу, народу Македонии и не угрожать ему новыми ступками и дополнительными унижениями».

Християн Мицкоски European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил, что в декабре страна должна получить от ЕС четкую дату начала переговоров о вступлении в ЕС.

По словам Мицкоски, для того, чтобы получить право на проведение переговоров о расширении (после того, как они были одобрены Европейским советом — прим. ИА REGNUM) «никому не нужно писать писем европейским лидерам, нужно придерживаться элементарных цивилизационных европейских ценностей, а этот народ уже много раз в прошлом выступал в защиту этих ценностей».

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