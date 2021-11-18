Санкт-Петербург, , 12:21 — REGNUM Госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге продолжает увеличиваться после ощутимого спада, который отмечался в начале недели. Как сообщили 18 ноября в городском оперштабе, за последние сутки в больницы с COVID-19 и пневмонией доставили 428 пациентов, это на 31 человека больше, чем в предыдущие сутки. Выписаны из больниц за сутки 562 человека.

Палата реанимации в инфекционном госпитале в России Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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По данным на 18 ноября, в стационарах Петербурга, занимающихся лечением ковида, находятся 7027 человек, это на 190 человек меньше, чем было сутками ранее. В реанимационных палатах коронавирусных стационаров размещены 680 человек (-12 к уровню предыдущих суток), в том числе 342 пациента подключено к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки).

Для пациентов с COVID-19 и пневмонией в Петербурге развернуто 8888 коек в 15 городских и трех федеральных стационарах, это на 600 коек меньше, чем в предыдущие дни. На сегодня свободны 47,28% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 37 855 пациентов, это на 485 человек меньше, чем в предыдущие сутки. Еще 4092 человека находятся на домашнем карантине (+110), 55 человек — в обсерваторе (0).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки уменьшился на 0,06 единицы и составляет на сегодня 0,88 единицы от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2645 новых носителей коронавируса, умерли 79 человек.

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