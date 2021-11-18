Йошкар-Ола, , 12:07 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 723 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября в Марий Эл выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 129 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 802 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3443 человека.

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