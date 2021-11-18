Йошкар-Ола, , 12:05 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18 ноября выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 129 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 24 802 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 636 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 43 человека. 723 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки от COVID-19 скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3443 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получают 648 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1153 человека, из них у 1142 — пневмония, 57 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 137 пациентов, при этом госпитализированы 69 жителей Марий Эл.