Москва, 18 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Больше всего сегодня мешают строить экономические факторы, считает большинство московских застройщиков. В первую очередь рост стоимости материалов (84%), сложности с получением разрешительных документов (78%) и постоянное изменение правил и законодательства (71%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Застройщик

Среди главных причин возникновения трудностей в ходе строительства представители московской сферы строительства назвали недостаток квалифицированных рабочих (62%) и кризисные явления в связи с пандемией (58%).

Также по мнению застройщиков Москвы, самыми сложными этапами строительства являются подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и стоимость подключения (21%), вынос сетей (17%). При этом 30% заявили, что не испытывают проблем ни с одной из сетевых организаций.

Опрос проведен в сентябре 2021 года по заказу департамента градостроительной политики Москвы. Опрошены 1180 респондентов — представителей инвестиционно-строительного сообщества столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 19 госуслуг, получаемых застройщиками в бумажном, переведены в режим онлайн.

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