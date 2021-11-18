Заиграевский район, Бурятия, 18 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В селе Татарский ключ Заиграевского района Бурятии 17 июня горели надворные постройки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, к моменту прибытия пожарных пламенем были охвачены стайка и навес.

Letiha Огонь

Огнеборцам потребовался почти час на ликвидацию пожара. В результате постройки сгорели на площади 60 км. метров.

«Погибли содержавшиеся внутри животные — пять свиней, три индюка и девять куриц. Вероятно, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей», — отметили в ведомстве.

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