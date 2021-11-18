Кемерово, , 12:04 — REGNUM В Кемеровской области в ночь с 18 на 19 ноября ожидаются снег, метели, ветер северо-западный 8−13 м/с, местами порывы до 20 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Метель Goodfon.ru

«Температура ночью −18…−23 °C, местами −11…−16 °C, днём −9…−14 °C, местами до — 19 °C», — уточняется в прогнозе.

В городе Кемерово будет облачно с прояснениями, ночью снег, днём небольшой снег, на дорогах гололедица, снежный накат. Температура ночью −19…−21 °C, днём −12…−14 °C. Ветер северо-западный, западный, ночью 8−13 м/с, днём 5−10 м/с.

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