Чита, 18 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья 18 ноября обнародовала промежуточные итоги проверки исполнения законодательства о ценообразовании на продукты питания. Судя по официальному сообщению пресс-службы ведомства, выявлено много нарушений.

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В ходе проверок установлено, что средняя торговая надбавка на данные товары у хозяйствующих субъектов составила около 7%. Однако у некоторых продавцов торговые надбавки превышали указанный средний размер, в связи с чем их нельзя однозначно расценить как установленные объективно.

В связи с этим прокуроры во всех районах края, кроме Приаргунского, объявили хозяйствующим субъектам 68 предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, заключения антиконкурентных соглашений, установления спекулятивных цен.

Случаев нарушения антимонопольного законодательства, заключения антиконкурентных соглашений, установления спекулятивных цен в ходе проверки на данный момент не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, на территории Забайкальского края с 8 по 15 ноября выше среднего по стране увеличились цены на свинину (1,28%), яйцо (1,43%), крупу гречневую (1,78), хлеб белый (3,65), огурцы свежие (6,30%), томаты свежие (11,35). Ранее был зафиксирован рост цен на морковь (7,4%), молоко (2,5%), а также ржаной хлеб, творог и детское питание.

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