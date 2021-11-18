Самара, , 12:01 — REGNUM Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Денис Ковба умер в возрасте 42 лет. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Футбольный клуб «Крылья Советов» приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…» — говорится в сообщении.

11 ноября жена Ковбы сообщила, что бывший футболист находится в реанимации с коронавирусной инфекцией. Он был в крайне тяжёлом состоянии.

Ковба выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2009 год, а также с 2010 по 2011-й. Он провёл 260 матчей за клуб и забил восемь голов. В 2004 году он вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата России и финалистом Кубка России.