Саранск, 18 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также шесть летальных случаев.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 822 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 ноября в регионе выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 164 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 727 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5099 человек.

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