Тбилиси, 18 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Народный защитник Грузии Нино Ломджария направила запрос в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге с просьбой включить её в судебные процессы, которые проходят в Грузии над бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом она 18 ноября сообщила журналистам, передаёт агентство «Интерпрессньюс».

Ombudsman.ge Нино Ломджария

"Это первый случай, когда мы обратились с подобной просьбой, — сказала омбудсмен. — Если Страсбург поддержит нашу просьбу, у нас будет возможность непосредственно предоставить суду имеющуюся у нас информацию о состоянии здоровья пациента и заключенного Саакашвили».

Ломджария добавила, что, даже в случае отказа ЕСПЧ, омбудсмен донесёт до суда в Страсбурге выводы консилиума врачей, который она собрала, о необходимости перевести Саакашвили в гражданскую клинику.

Стоит отметить, что ранее адвокаты Саакашвили обращались в Страсбургский суд, с просьбой дать указание грузинским властям перевести экс-президента из тюремной больницы в гражданскую клинику. В ЕСПЧ отказали в этом. Кроме того, Страсбургский суд призвал Саакашвили прекратить голодовку.