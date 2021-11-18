Москва, , 12:22 — REGNUM Российские СМИ сами поспособствовали заговору молчания вокруг арестованного правозащитника Сергея Середенко. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

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«Спутник-Эстония» стал оплотом Центристской партии Эстонии», — заявил эксперт.

«Т.е. той самой партии, которая выступает за санкции против России, планирует ликвидировать русские школы и детсады к 2035 году и считает эстонских нацистов национальными героями», — пояснил эксперт.

«И всё это счастье — за счёт денег российских налогоплательщиков, из российского же бюджета», — констатировал политолог.