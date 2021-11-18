Саранск, , 11:58 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 ноября выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 164 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 34 727 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 122 человека, всего с начала пандемии выздоровели 28 806 жителей Мордовии. 822 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5099 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 17 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1847 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 4512 человек.