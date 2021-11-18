Москва, , 11:57 — REGNUM С начала текущего года 36% жителей России нашли новую работу и еще 12% — сменили свою профессию. Это 18 ноября следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

Тяжелый труд Rusal.ru

"36% респондентов рассказали, что с начала 2021 года им удалось найти новую работу. Еще 12% опрошенных отметили смену профессии, 39% участников исследования планируют успеть сменить работу или профессию до конца этого года, а 13% опрошенных пока не планируют таких кардинальных перемен», — приводит текст результатов исследования ТАСС.

Также уточняется, что наиболее часто (76% респондентов) работу в 2021 году опрошенные меняли из-за низкой зарплаты на предыдущем месте, из-за конфликтов с руководством на прошлой работе (45%) и из-за неудовлетворяющего их графика работы (33%).

Отмечается, что исследование общественного мнения проводилось в ноябре текущего года во всех российских федеральных округах и в нем участвовали более 6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из опросов, которые провели эксперты РАНХиГС, стало известно, что более 53% взрослого населения России сделали хотя бы одну прививку от COVID-19, этот показатель с мая вырос вдвое.