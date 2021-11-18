Измир, Турция, 18 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил важность развития сотрудничества между Грецией и Турцией в области туризма. Тема обсуждалась на 9-м Турецко-греческом туристическом форуме, который проходит в турецком городе Измир 17−18 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эрсой подчеркнул выгоды, которые принесет развитие туризма для двухсторонних отношений, а также важность временной визы и то, насколько она будет полезной для турецких путешественников на греческие острова.

Он также выразил желание расширить паромное и воздушное сообщение между двумя странами, добавив, что обе стороны Эгейского моря готовы к сотрудничеству и развитию круизного сектора, а также к совместным туристическим пакетам в ответ на современную тенденцию, когда путешественники из дальних стран хотят объединить несколько направлений.

Ялчим Локманхеким, генеральный директор Агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA), в свою очередь отметил, что туризм строит мосты дружбы для двух стран.