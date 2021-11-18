Магас, , 12:01 — REGNUM Аэропорт Ингушетии «Магас» имени Суламбека Осканова ждет решения о придании ему статуса международного. С этим решением власти региона связывают увеличение направлений авиаперевозок и поступлений в бюджет. В частности, планируется открыть авиарейсы в Ирак, Иран и Турцию. Об этом сообщил 17 ноября председатель правительства республики Владимир Сластенин в ходе проведения Дней Ингушетии в Совете Федерации.

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«Планируем не только пассажирские перевозки, мы надеемся на большие грузовые перевозки между странами Ближнего Востока, это Ирак, Иран, Турция», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Напомним, вопрос о придании статуса международного аэропорту в столице Ингушетии — Магасе поднимал еще бывший глава региона Юнус-Бек Евкуров в 2012 году. Для решения этого вопроса уже имеются все условия, выдвинутые уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области гражданской авиации: оборудована взлетная полоса, есть аэровокзал, оборудованы зоны пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля.