Джакарта, , 11:57 — REGNUM Индонезия была избрана в качестве генерального секретаря Ассоциации стран бассейна Индийского океана (IORA) на 2022 — 2024 год, сообщает Sindonews.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Шри-Ланка и Малайзия также были номинированы.

Генеральный секретарь IORA в лице посла Индонезии Салмана Аль-Фариси внесет большой вклад в развитие организации.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская компания PT Bio Farma объявила, что будет проводить исследования вакцины Sinovac.

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