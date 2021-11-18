Барнаул, , 11:55 — REGNUM Признание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося иронично прокомментировал в своём телеграм-канале руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов:

«Сказочник Рашкин, как и многие другие коммунисты, ещё тот конечно — ему бы беллетристикой заниматься да аудиокниги озвучивать (уж больно голос такой проникновенный). Ну, ничего — после того, как его лишат мандата депутата ГД за браконьерство, времени на подобные экзерзисы у него будет ой как много».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным (КПРФ) произошёл 29 октября 2021 года: его с товарищем задержали в Саратовской области после проверки автомобиля, в багажнике которого была обнаружена разделанная туша лося. Возбуждено уголовное дело.

После того, как перед народным избранникам замаячило отрешение от думского кресла, было обнародовано признание в убийстве лося, оно спровоцировало широкий общественный резонанс.

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