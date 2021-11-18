Воронеж, , 11:54 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 746 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 ноября. Сутками ранее сообщалось о 747 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 168 282 случая заражения, выздоровели 121 505 человек, в том числе за сутки выписали 176 пациентов.

Всего в Воронежской области от инфекции и осложнений на ее фоне погиб 8 171 человек, тогда как накануне сообщалось о 8 129 умерших (+42 человека). По данным федеральной статистики, в регионе скончались 5 409 пациентов с подтверждённым коронавирусом, в том числе 28 человек за сутки.