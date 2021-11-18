Иерусалим, , 11:57 — REGNUM Пожилая жительница Иерусалима в попытке продезинфицировать банкноты от коронавируса сожгла в микроволновой печи крупную сумму, передают «Вести Израиль» 18 ноября.

Деньги Цитата из м/ф «Неуловимый фунтик». реж Анатолий Солин. 1986. СССР

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Женщина возглавляет домовой кабинет и собирает с жильцов взносы. Решив «очистить» от возможной инфекции собранные средства, она по совету подруги положила деньги в пластиковую коробку и поставила греться в микроволновую печь. В результате сгорели банкноты на сумму 10 тыс. шекелей (около 230 тыс. рублей). В квартире чуть не произошел пожар.

Женщина свой поступок объяснила тем, что с начала пандемии дотрагивается до денег только в перчатках, и с интересом послушала совет подруги про новый способ обеззараживания. Банк Израиля изучил сожженные купюры, идентифицировал их и решил выдать всю сумму новыми банкнотами. В валютном отделе с подобным случаем порчи наличности столкнулись впервые и подчеркнули, что коронавирус не передается через банкноты или монеты.