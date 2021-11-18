Москва, , 13:41 — REGNUM Кадровая политика «Спутник-Эстония» исключала участие в работе ярких русских людей. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

«Подбор кадров Елена Чернышёва, по-видимому, осуществляла по принципу «я — начальник, ты — дурак», — заявил эксперт.

«Ей не нужны были такие яркие личности, как Димитрий Кленский и Сергей Середенко, которые на две головы выше её и в профессиональном, и в интеллектуальном плане», — с горечью отметил Русаков.

«Ей, как любому недалёкому человеку, была нужна армия льстецов, которые, к слову сказать, совершенно спокойно сдали её, когда «Спутник-Эстония» закрыли в 2020 году», — заключил политолог.