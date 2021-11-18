Москва, , 11:52 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Новых людей» намерены предложить главе ЦБ Эльвире Набиуллиной свою экономическую реформу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Владислав Даванков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы будем предлагать свою экономическую реформу — так называемый налоговый маневр», — сказал Даванков.

Речь идет о том, чтобы заменить три главных налога — налог на прибыль, налог на добавленную пенсию (НДС), страховые выплаты одним так называемым оборотным налогом.

«Это позволит перезапустить экономический рост», — отметил Даванков.

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