Москва, 18 ноября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Новых людей» намерены предложить главе ЦБ Эльвире Набиуллиной свою экономическую реформу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом сообщил депутат Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Даванков

«Мы будем предлагать свою экономическую реформу — так называемый налоговый маневр», — сказал Даванков.

Речь идет о том, чтобы заменить три главных налога — налог на прибыль, налог на добавленную пенсию (НДС), страховые выплаты одним так называемым оборотным налогом.

«Это позволит перезапустить экономический рост», — отметил Даванков.